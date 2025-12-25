SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ZadaGold
Doni Endra Kusuma

ZadaGold

Doni Endra Kusuma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
FBS-Real-7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
532
Gewinntrades:
431 (81.01%)
Verlusttrades:
101 (18.98%)
Bester Trade:
108.00 USD
Schlechtester Trade:
-75.12 USD
Bruttoprofit:
2 285.15 USD (37 077 pips)
Bruttoverlust:
-1 614.36 USD (43 208 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (15.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
11.87%
Max deposit load:
13.14%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
534
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
5.37
Long-Positionen:
282 (53.01%)
Short-Positionen:
250 (46.99%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-55.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.49 USD
Maximaler:
124.88 USD (1.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.24% (124.88 USD)
Kapital:
5.98% (604.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 532
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 671
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +108.00 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
noch 133 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 00:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 22:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 21:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 14:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ZadaGold
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
532
81%
12%
1.41
1.26
USD
6%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.