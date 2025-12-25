- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
546
Bénéfice trades:
441 (80.76%)
Perte trades:
105 (19.23%)
Meilleure transaction:
108.00 USD
Pire transaction:
-75.12 USD
Bénéfice brut:
2 338.37 USD (37 781 pips)
Perte brute:
-1 656.69 USD (44 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (15.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
13.12%
Charge de dépôt maximale:
13.14%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
546
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
5.46
Longs trades:
296 (54.21%)
Courts trades:
250 (45.79%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-15.78 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-55.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.88 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.49 USD
Maximal:
124.88 USD (1.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.24% (124.88 USD)
Par fonds propres:
5.98% (604.78 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|682
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +108.00 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +15.30 USD
Perte consécutive maximale: -55.54 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
7%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
546
80%
13%
1.41
1.25
USD
USD
6%
1:500