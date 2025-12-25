- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
507
Negociações com lucro:
412 (81.26%)
Negociações com perda:
95 (18.74%)
Melhor negociação:
106.48 USD
Pior negociação:
-75.12 USD
Lucro bruto:
2 069.51 USD (35 145 pips)
Perda bruta:
-1 405.07 USD (37 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (15.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
11.87%
Depósito máximo carregado:
13.14%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
507
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
5.32
Negociações longas:
264 (52.07%)
Negociações curtas:
243 (47.93%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
5.02 USD
Perda média:
-14.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-55.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.88 USD (2)
Crescimento mensal:
6.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.49 USD
Máximo:
124.88 USD (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.24% (124.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.98% (604.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|664
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +106.48 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.30 USD
Máxima perda consecutiva: -55.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
507
81%
12%
1.47
1.31
USD
USD
6%
1:500