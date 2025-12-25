SegnaliSezioni
Doni Endra Kusuma

ZadaGold

Doni Endra Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
546
Profit Trade:
441 (80.76%)
Loss Trade:
105 (19.23%)
Best Trade:
108.00 USD
Worst Trade:
-75.12 USD
Profitto lordo:
2 338.37 USD (37 781 pips)
Perdita lorda:
-1 656.69 USD (44 134 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (15.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
13.12%
Massimo carico di deposito:
13.14%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
546
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
296 (54.21%)
Short Trade:
250 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-15.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.88 USD (2)
Crescita mensile:
6.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.49 USD
Massimale:
124.88 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.24% (124.88 USD)
Per equità:
5.98% (604.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 682
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.00 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.30 USD
Massima perdita consecutiva: -55.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.12.28 00:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 22:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 21:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 14:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 04:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZadaGold
30USD al mese
7%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
546
80%
13%
1.41
1.25
USD
6%
1:500
Copia

