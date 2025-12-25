- Crescita
Trade:
546
Profit Trade:
441 (80.76%)
Loss Trade:
105 (19.23%)
Best Trade:
108.00 USD
Worst Trade:
-75.12 USD
Profitto lordo:
2 338.37 USD (37 781 pips)
Perdita lorda:
-1 656.69 USD (44 134 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (15.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
13.12%
Massimo carico di deposito:
13.14%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
546
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
296 (54.21%)
Short Trade:
250 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-15.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.88 USD (2)
Crescita mensile:
6.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.49 USD
Massimale:
124.88 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.24% (124.88 USD)
Per equità:
5.98% (604.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|682
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.00 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.30 USD
Massima perdita consecutiva: -55.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
