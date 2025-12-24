SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 339
Kârla kapanan işlemler:
2 974 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 365 (31.46%)
En iyi işlem:
2 869.49 USD
En kötü işlem:
-1 146.68 USD
Brüt kâr:
29 755.07 USD (755 706 pips)
Brüt zarar:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (189.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 869.49 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
2 111 (48.65%)
Satış işlemleri:
2 228 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
10.01 USD
Ortalama zarar:
-18.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-133.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 702.96 USD (10)
Aylık büyüme:
11.39%
Yıllık tahmin:
138.23%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 948.91 USD (41.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.74% (3 948.91 USD)
Varlığa göre:
0.78% (64.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 846
XAUUSD 683
USDCAD 182
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.2K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 334
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.9K
XAUUSD -107K
USDCAD -3.7K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 869.49 USD
En kötü işlem: -1 147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +189.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
260 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mart310 EURUSD M30
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
8.2K
USD
149
96%
4 339
68%
100%
1.20
1.15
USD
66%
1:500
