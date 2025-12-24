SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 reviews
Reliability
150 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 28%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 349
Profit Trades:
2 981 (68.54%)
Loss Trades:
1 368 (31.46%)
Best trade:
2 869.49 USD
Worst trade:
-1 146.68 USD
Gross Profit:
29 832.50 USD (756 540 pips)
Gross Loss:
-24 775.42 USD (895 489 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (189.47 USD)
Maximal consecutive profit:
2 869.49 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
0.96%
Latest trade:
30 minutes ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.28
Long Trades:
2 115 (48.63%)
Short Trades:
2 234 (51.37%)
Profit Factor:
1.20
Expected Payoff:
1.16 USD
Average Profit:
10.01 USD
Average Loss:
-18.11 USD
Maximum consecutive losses:
17 (-133.96 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 702.96 USD (10)
Monthly growth:
10.97%
Annual Forecast:
133.13%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
3 948.91 USD (41.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.74% (3 948.91 USD)
By Equity:
1.09% (89.30 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 853
XAUUSD 683
USDCAD 185
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 337
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -1.3K
XAUUSD -107K
USDCAD -4.9K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 869.49 USD
Worst trade: -1 147 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +189.47 USD
Maximal consecutive loss: -133.96 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge07" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
No reviews
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month.

