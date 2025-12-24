- Growth
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
Trades:
4 349
Profit Trades:
2 981 (68.54%)
Loss Trades:
1 368 (31.46%)
Best trade:
2 869.49 USD
Worst trade:
-1 146.68 USD
Gross Profit:
29 832.50 USD (756 540 pips)
Gross Loss:
-24 775.42 USD (895 489 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (189.47 USD)
Maximal consecutive profit:
2 869.49 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
0.96%
Latest trade:
30 minutes ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.28
Long Trades:
2 115 (48.63%)
Short Trades:
2 234 (51.37%)
Profit Factor:
1.20
Expected Payoff:
1.16 USD
Average Profit:
10.01 USD
Average Loss:
-18.11 USD
Maximum consecutive losses:
17 (-133.96 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 702.96 USD (10)
Monthly growth:
10.97%
Annual Forecast:
133.13%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
3 948.91 USD (41.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.74% (3 948.91 USD)
By Equity:
1.09% (89.30 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|853
|XAUUSD
|683
|USDCAD
|185
|NZDUSD
|152
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|127
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|124
|EURCAD
|123
|EURAUD
|119
|CADCHF
|113
|GBPUSD
|112
|AUDUSD
|112
|EURCHF
|111
|NZDCHF
|107
|GBPCAD
|102
|CADJPY
|102
|AUDNZD
|99
|EURGBP
|99
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|94
|GBPJPY
|87
|CHFJPY
|85
|EURNZD
|84
|USDJPY
|78
|GBPCHF
|76
|AUDCHF
|73
|NZDJPY
|72
|GBPNZD
|19
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.3K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDCAD
|337
|NZDUSD
|380
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|257
|USDCHF
|226
|GBPAUD
|-138
|EURCAD
|223
|EURAUD
|130
|CADCHF
|278
|GBPUSD
|219
|AUDUSD
|246
|EURCHF
|167
|NZDCHF
|-624
|GBPCAD
|142
|CADJPY
|104
|AUDNZD
|101
|EURGBP
|98
|EURJPY
|138
|AUDJPY
|185
|GBPJPY
|165
|CHFJPY
|111
|EURNZD
|207
|USDJPY
|98
|GBPCHF
|144
|AUDCHF
|110
|NZDJPY
|97
|GBPNZD
|22
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.3K
|XAUUSD
|-107K
|USDCAD
|-4.9K
|NZDUSD
|6.2K
|NZDCAD
|-1.9K
|AUDCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.1K
|GBPAUD
|-26K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|6.3K
|CADCHF
|4.9K
|GBPUSD
|5.8K
|AUDUSD
|2.3K
|EURCHF
|-4.9K
|NZDCHF
|-9.1K
|GBPCAD
|2K
|CADJPY
|218
|AUDNZD
|5.4K
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|7.6K
|AUDJPY
|155
|GBPJPY
|3.6K
|CHFJPY
|2.8K
|EURNZD
|-1.9K
|USDJPY
|8.4K
|GBPCHF
|4.6K
|AUDCHF
|-291
|NZDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|969
|BTCUSD
|-56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 869.49 USD
Worst trade: -1 147 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +189.47 USD
Maximal consecutive loss: -133.96 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge07" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 5
|
DMABrokers-Live5
|0.00 × 1
|
HouseOfBorse-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Live
|0.00 × 92
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 9
|
SymfxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 17
|0.05 × 60
|
ILQAu-A1 Live
|0.08 × 239
|
Tickmill-Live08
|0.17 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.31 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 212
|
Tickmill-Live05
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|0.42 × 591
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 1086
|
ICMarketsSC-Live10
|0.43 × 134
|
GlobalPrime-Live
|0.44 × 59
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.47 × 30
|
Pepperstone-01
|0.62 × 593
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
28%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
150
96%
4 349
68%
100%
1.20
1.16
USD
USD
66%
1:500