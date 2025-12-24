信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0条评论
可靠性
149
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
4 339
盈利交易:
2 974 (68.54%)
亏损交易:
1 365 (31.46%)
最好交易:
2 869.49 USD
最差交易:
-1 146.68 USD
毛利:
29 755.07 USD (755 706 pips)
毛利亏损:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
最大连续赢利:
23 (189.47 USD)
最大连续盈利:
2 869.49 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.27
长期交易:
2 111 (48.65%)
短期交易:
2 228 (51.35%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
10.01 USD
平均损失:
-18.13 USD
最大连续失误:
17 (-133.96 USD)
最大连续亏损:
-3 702.96 USD (10)
每月增长:
11.39%
年度预测:
138.23%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 948.91 USD (41.10%)
相对跌幅:
结余:
65.74% (3 948.91 USD)
净值:
0.78% (64.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 846
XAUUSD 683
USDCAD 182
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3.2K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 334
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -1.9K
XAUUSD -107K
USDCAD -3.7K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 869.49 USD
最差交易: -1 147 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +189.47 USD
最大连续亏损: -133.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
260 更多...
没有评论
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
