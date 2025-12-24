SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 339
Bénéfice trades:
2 974 (68.54%)
Perte trades:
1 365 (31.46%)
Meilleure transaction:
2 869.49 USD
Pire transaction:
-1 146.68 USD
Bénéfice brut:
29 755.07 USD (755 706 pips)
Perte brute:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (189.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 869.49 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
2 111 (48.65%)
Courts trades:
2 228 (51.35%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
10.01 USD
Perte moyenne:
-18.13 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-133.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 702.96 USD (10)
Croissance mensuelle:
11.39%
Prévision annuelle:
138.23%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 948.91 USD (41.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.74% (3 948.91 USD)
Par fonds propres:
0.78% (64.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 846
XAUUSD 683
USDCAD 182
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.2K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 334
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.9K
XAUUSD -107K
USDCAD -3.7K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 869.49 USD
Pire transaction: -1 147 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +189.47 USD
Perte consécutive maximale: -133.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
260 plus...
Aucun avis
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
