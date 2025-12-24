Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLLC-Live01 0.00 × 3 ACYSecurities-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live23 0.00 × 5 DMABrokers-Live5 0.00 × 1 HouseOfBorse-Live 0.00 × 5 JustForex-Live 0.00 × 92 XM.COM-Real 14 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 9 SymfxGlobal-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 16 ICMarkets-Live24 0.00 × 2 XM.COM-Real 17 0.05 × 60 ILQAu-A1 Live 0.08 × 239 Tickmill-Live08 0.17 × 6 XMTrading-Real 34 0.31 × 144 ICMarketsSC-Live08 0.33 × 212 Tickmill-Live05 0.38 × 21 Pepperstone-Demo02 0.42 × 591 ICMarketsSC-Live25 0.42 × 1086 ICMarketsSC-Live10 0.43 × 134 GlobalPrime-Live 0.44 × 59 PrimusMarkets-Live-3 0.47 × 30 Pepperstone-01 0.62 × 593 TickmillUK-Live03 0.64 × 14 260 plus...