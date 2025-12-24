- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
4 384
이익 거래:
3 009 (68.63%)
손실 거래:
1 375 (31.36%)
최고의 거래:
2 869.49 USD
최악의 거래:
-1 146.68 USD
총 수익:
30 097.89 USD (759 954 pips)
총 손실:
-24 826.60 USD (896 694 pips)
연속 최대 이익:
23 (189.47 USD)
연속 최대 이익:
2 869.49 USD (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
98.56%
최대 입금량:
0.96%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
2 131 (48.61%)
숏(주식차입매도):
2 253 (51.39%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
10.00 USD
평균 손실:
-18.06 USD
연속 최대 손실:
17 (-133.96 USD)
연속 최대 손실:
-3 702.96 USD (10)
월별 성장률:
11.79%
연간 예측:
143.11%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 948.91 USD (41.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.74% (3 948.91 USD)
자본금별:
1.09% (89.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|881
|XAUUSD
|683
|USDCAD
|192
|NZDUSD
|152
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|127
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|124
|EURCAD
|123
|EURAUD
|119
|CADCHF
|113
|GBPUSD
|112
|AUDUSD
|112
|EURCHF
|111
|NZDCHF
|107
|GBPCAD
|102
|CADJPY
|102
|AUDNZD
|99
|EURGBP
|99
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|94
|GBPJPY
|87
|CHFJPY
|85
|EURNZD
|84
|USDJPY
|78
|GBPCHF
|76
|AUDCHF
|73
|NZDJPY
|72
|GBPNZD
|19
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|3.5K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDCAD
|347
|NZDUSD
|380
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|257
|USDCHF
|226
|GBPAUD
|-138
|EURCAD
|223
|EURAUD
|130
|CADCHF
|278
|GBPUSD
|219
|AUDUSD
|246
|EURCHF
|167
|NZDCHF
|-624
|GBPCAD
|142
|CADJPY
|104
|AUDNZD
|101
|EURGBP
|98
|EURJPY
|138
|AUDJPY
|185
|GBPJPY
|165
|CHFJPY
|111
|EURNZD
|207
|USDJPY
|98
|GBPCHF
|144
|AUDCHF
|110
|NZDJPY
|97
|GBPNZD
|22
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|865
|XAUUSD
|-107K
|USDCAD
|-4.8K
|NZDUSD
|6.2K
|NZDCAD
|-1.9K
|AUDCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.1K
|GBPAUD
|-26K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|6.3K
|CADCHF
|4.9K
|GBPUSD
|5.8K
|AUDUSD
|2.3K
|EURCHF
|-4.9K
|NZDCHF
|-9.1K
|GBPCAD
|2K
|CADJPY
|218
|AUDNZD
|5.4K
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|7.6K
|AUDJPY
|155
|GBPJPY
|3.6K
|CHFJPY
|2.8K
|EURNZD
|-1.9K
|USDJPY
|8.4K
|GBPCHF
|4.6K
|AUDCHF
|-291
|NZDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|969
|BTCUSD
|-56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 869.49 USD
최악의 거래: -1 147 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +189.47 USD
연속 최대 손실: -133.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge07"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 5
|
DMABrokers-Live5
|0.00 × 1
|
HouseOfBorse-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Live
|0.00 × 92
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 9
|
SymfxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 17
|0.05 × 60
|
ILQAu-A1 Live
|0.08 × 239
|
Tickmill-Live08
|0.17 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.31 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 212
|
Tickmill-Live05
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|0.42 × 591
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 1086
|
ICMarketsSC-Live10
|0.43 × 134
|
GlobalPrime-Live
|0.44 × 59
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.47 × 30
|
Pepperstone-01
|0.62 × 593
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
151
96%
4 384
68%
99%
1.21
1.20
USD
USD
66%
1:500