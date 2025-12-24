SeñalesSecciones
Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 comentarios
Fiabilidad
149 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 340
Transacciones Rentables:
2 975 (68.54%)
Transacciones Irrentables:
1 365 (31.45%)
Mejor transacción:
2 869.49 USD
Peor transacción:
-1 146.68 USD
Beneficio Bruto:
29 761.86 USD (755 809 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (189.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 869.49 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.57%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
2 111 (48.64%)
Transacciones Cortas:
2 229 (51.36%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
1.15 USD
Beneficio medio:
10.00 USD
Pérdidas medias:
-18.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-133.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 702.96 USD (10)
Crecimiento al mes:
11.61%
Pronóstico anual:
140.91%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 948.91 USD (41.10%)
Reducción relativa:
De balance:
65.74% (3 948.91 USD)
De fondos:
1.08% (88.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 847
XAUUSD 683
USDCAD 182
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3.2K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 334
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -1.8K
XAUUSD -107K
USDCAD -3.7K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 869.49 USD
Peor transacción: -1 147 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +189.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge07" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
otros 260...
No hay comentarios
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
