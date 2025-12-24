- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 339
Profit Trade:
2 974 (68.54%)
Loss Trade:
1 365 (31.46%)
Best Trade:
2 869.49 USD
Worst Trade:
-1 146.68 USD
Profitto lordo:
29 755.07 USD (755 706 pips)
Perdita lorda:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (189.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 869.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
2 111 (48.65%)
Short Trade:
2 228 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-18.13 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-133.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 702.96 USD (10)
Crescita mensile:
11.39%
Previsione annuale:
138.23%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 948.91 USD (41.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.74% (3 948.91 USD)
Per equità:
0.78% (64.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|846
|XAUUSD
|683
|USDCAD
|182
|NZDUSD
|152
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|127
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|124
|EURCAD
|123
|EURAUD
|119
|CADCHF
|113
|GBPUSD
|112
|AUDUSD
|112
|EURCHF
|111
|NZDCHF
|107
|GBPCAD
|102
|CADJPY
|102
|AUDNZD
|99
|EURGBP
|99
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|94
|GBPJPY
|87
|CHFJPY
|85
|EURNZD
|84
|USDJPY
|78
|GBPCHF
|76
|AUDCHF
|73
|NZDJPY
|72
|GBPNZD
|19
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDCAD
|334
|NZDUSD
|380
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|257
|USDCHF
|226
|GBPAUD
|-138
|EURCAD
|223
|EURAUD
|130
|CADCHF
|278
|GBPUSD
|219
|AUDUSD
|246
|EURCHF
|167
|NZDCHF
|-624
|GBPCAD
|142
|CADJPY
|104
|AUDNZD
|101
|EURGBP
|98
|EURJPY
|138
|AUDJPY
|185
|GBPJPY
|165
|CHFJPY
|111
|EURNZD
|207
|USDJPY
|98
|GBPCHF
|144
|AUDCHF
|110
|NZDJPY
|97
|GBPNZD
|22
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|-107K
|USDCAD
|-3.7K
|NZDUSD
|6.2K
|NZDCAD
|-1.9K
|AUDCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.1K
|GBPAUD
|-26K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|6.3K
|CADCHF
|4.9K
|GBPUSD
|5.8K
|AUDUSD
|2.3K
|EURCHF
|-4.9K
|NZDCHF
|-9.1K
|GBPCAD
|2K
|CADJPY
|218
|AUDNZD
|5.4K
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|7.6K
|AUDJPY
|155
|GBPJPY
|3.6K
|CHFJPY
|2.8K
|EURNZD
|-1.9K
|USDJPY
|8.4K
|GBPCHF
|4.6K
|AUDCHF
|-291
|NZDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|969
|BTCUSD
|-56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 869.49 USD
Worst Trade: -1 147 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +189.47 USD
Massima perdita consecutiva: -133.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 5
|
DMABrokers-Live5
|0.00 × 1
|
HouseOfBorse-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Live
|0.00 × 92
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 9
|
SymfxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 17
|0.05 × 60
|
ILQAu-A1 Live
|0.08 × 239
|
Tickmill-Live08
|0.17 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.31 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 212
|
Tickmill-Live05
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|0.42 × 591
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 1086
|
ICMarketsSC-Live10
|0.43 × 134
|
GlobalPrime-Live
|0.44 × 59
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.47 × 30
|
Pepperstone-01
|0.62 × 593
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
149
96%
4 339
68%
100%
1.20
1.15
USD
USD
66%
1:500