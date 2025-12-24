SegnaliSezioni
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 339
Profit Trade:
2 974 (68.54%)
Loss Trade:
1 365 (31.46%)
Best Trade:
2 869.49 USD
Worst Trade:
-1 146.68 USD
Profitto lordo:
29 755.07 USD (755 706 pips)
Perdita lorda:
-24 751.46 USD (894 024 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (189.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 869.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
2 111 (48.65%)
Short Trade:
2 228 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-18.13 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-133.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 702.96 USD (10)
Crescita mensile:
11.39%
Previsione annuale:
138.23%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 948.91 USD (41.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.74% (3 948.91 USD)
Per equità:
0.78% (64.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 846
XAUUSD 683
USDCAD 182
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.2K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 334
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.9K
XAUUSD -107K
USDCAD -3.7K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 869.49 USD
Worst Trade: -1 147 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +189.47 USD
Massima perdita consecutiva: -133.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
260 più
Non ci sono recensioni
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
