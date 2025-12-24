SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mart310 EURUSD M30
Yu Lung Wong

Mart310 EURUSD M30

Yu Lung Wong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
150 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 27%
Pepperstone-Edge07
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 346
Gewinntrades:
2 978 (68.52%)
Verlusttrades:
1 368 (31.48%)
Bester Trade:
2 869.49 USD
Schlechtester Trade:
-1 146.68 USD
Bruttoprofit:
29 817.24 USD (756 294 pips)
Bruttoverlust:
-24 775.42 USD (895 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (189.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 869.49 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.96%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.28
Long-Positionen:
2 114 (48.64%)
Short-Positionen:
2 232 (51.36%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-133.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 702.96 USD (10)
Wachstum pro Monat :
10.77%
Jahresprognose:
130.65%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 948.91 USD (41.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.74% (3 948.91 USD)
Kapital:
1.09% (89.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 850
XAUUSD 683
USDCAD 185
NZDUSD 152
NZDCAD 134
AUDCAD 127
USDCHF 125
GBPAUD 124
EURCAD 123
EURAUD 119
CADCHF 113
GBPUSD 112
AUDUSD 112
EURCHF 111
NZDCHF 107
GBPCAD 102
CADJPY 102
AUDNZD 99
EURGBP 99
EURJPY 98
AUDJPY 94
GBPJPY 87
CHFJPY 85
EURNZD 84
USDJPY 78
GBPCHF 76
AUDCHF 73
NZDJPY 72
GBPNZD 19
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
XAUUSD -1.9K
USDCAD 337
NZDUSD 380
NZDCAD 245
AUDCAD 257
USDCHF 226
GBPAUD -138
EURCAD 223
EURAUD 130
CADCHF 278
GBPUSD 219
AUDUSD 246
EURCHF 167
NZDCHF -624
GBPCAD 142
CADJPY 104
AUDNZD 101
EURGBP 98
EURJPY 138
AUDJPY 185
GBPJPY 165
CHFJPY 111
EURNZD 207
USDJPY 98
GBPCHF 144
AUDCHF 110
NZDJPY 97
GBPNZD 22
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -1.5K
XAUUSD -107K
USDCAD -4.9K
NZDUSD 6.2K
NZDCAD -1.9K
AUDCAD 5.8K
USDCHF 5.1K
GBPAUD -26K
EURCAD 2K
EURAUD 6.3K
CADCHF 4.9K
GBPUSD 5.8K
AUDUSD 2.3K
EURCHF -4.9K
NZDCHF -9.1K
GBPCAD 2K
CADJPY 218
AUDNZD 5.4K
EURGBP -550
EURJPY 7.6K
AUDJPY 155
GBPJPY 3.6K
CHFJPY 2.8K
EURNZD -1.9K
USDJPY 8.4K
GBPCHF 4.6K
AUDCHF -291
NZDJPY 2.1K
GBPNZD 969
BTCUSD -56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 869.49 USD
Schlechtester Trade: -1 147 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +189.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge07" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLLC-Live01
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 5
DMABrokers-Live5
0.00 × 1
HouseOfBorse-Live
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 92
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 9
SymfxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 16
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
XM.COM-Real 17
0.05 × 60
ILQAu-A1 Live
0.08 × 239
Tickmill-Live08
0.17 × 6
XMTrading-Real 34
0.31 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 212
Tickmill-Live05
0.38 × 21
Pepperstone-Demo02
0.42 × 591
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 1086
ICMarketsSC-Live10
0.43 × 134
GlobalPrime-Live
0.44 × 59
PrimusMarkets-Live-3
0.47 × 30
Pepperstone-01
0.62 × 593
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
noch 260 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.19% of days out of 1039 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 23:35
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mart310 EURUSD M30
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
8.3K
USD
150
96%
4 346
68%
100%
1.20
1.16
USD
66%
1:500
Kopieren

