- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 349
Прибыльных трейдов:
2 981 (68.54%)
Убыточных трейдов:
1 368 (31.46%)
Лучший трейд:
2 869.49 USD
Худший трейд:
-1 146.68 USD
Общая прибыль:
29 832.50 USD (756 540 pips)
Общий убыток:
-24 775.42 USD (895 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (189.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 869.49 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.96%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
2 115 (48.63%)
Коротких трейдов:
2 234 (51.37%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
10.01 USD
Средний убыток:
-18.11 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-133.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 702.96 USD (10)
Прирост в месяц:
10.97%
Годовой прогноз:
133.13%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 948.91 USD (41.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.74% (3 948.91 USD)
По эквити:
1.09% (89.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|853
|XAUUSD
|683
|USDCAD
|185
|NZDUSD
|152
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|127
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|124
|EURCAD
|123
|EURAUD
|119
|CADCHF
|113
|GBPUSD
|112
|AUDUSD
|112
|EURCHF
|111
|NZDCHF
|107
|GBPCAD
|102
|CADJPY
|102
|AUDNZD
|99
|EURGBP
|99
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|94
|GBPJPY
|87
|CHFJPY
|85
|EURNZD
|84
|USDJPY
|78
|GBPCHF
|76
|AUDCHF
|73
|NZDJPY
|72
|GBPNZD
|19
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3.3K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDCAD
|337
|NZDUSD
|380
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|257
|USDCHF
|226
|GBPAUD
|-138
|EURCAD
|223
|EURAUD
|130
|CADCHF
|278
|GBPUSD
|219
|AUDUSD
|246
|EURCHF
|167
|NZDCHF
|-624
|GBPCAD
|142
|CADJPY
|104
|AUDNZD
|101
|EURGBP
|98
|EURJPY
|138
|AUDJPY
|185
|GBPJPY
|165
|CHFJPY
|111
|EURNZD
|207
|USDJPY
|98
|GBPCHF
|144
|AUDCHF
|110
|NZDJPY
|97
|GBPNZD
|22
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.3K
|XAUUSD
|-107K
|USDCAD
|-4.9K
|NZDUSD
|6.2K
|NZDCAD
|-1.9K
|AUDCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.1K
|GBPAUD
|-26K
|EURCAD
|2K
|EURAUD
|6.3K
|CADCHF
|4.9K
|GBPUSD
|5.8K
|AUDUSD
|2.3K
|EURCHF
|-4.9K
|NZDCHF
|-9.1K
|GBPCAD
|2K
|CADJPY
|218
|AUDNZD
|5.4K
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|7.6K
|AUDJPY
|155
|GBPJPY
|3.6K
|CHFJPY
|2.8K
|EURNZD
|-1.9K
|USDJPY
|8.4K
|GBPCHF
|4.6K
|AUDCHF
|-291
|NZDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|969
|BTCUSD
|-56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 869.49 USD
Худший трейд: -1 147 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +189.47 USD
Макс. убыток в серии: -133.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 5
|
DMABrokers-Live5
|0.00 × 1
|
HouseOfBorse-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Live
|0.00 × 92
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 9
|
SymfxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 17
|0.05 × 60
|
ILQAu-A1 Live
|0.08 × 239
|
Tickmill-Live08
|0.17 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.31 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 212
|
Tickmill-Live05
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|0.42 × 591
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 1086
|
ICMarketsSC-Live10
|0.43 × 134
|
GlobalPrime-Live
|0.44 × 59
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.47 × 30
|
Pepperstone-01
|0.62 × 593
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
150
96%
4 349
68%
100%
1.20
1.16
USD
USD
66%
1:500