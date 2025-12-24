- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
16 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
En iyi işlem:
4.56 USD
En kötü işlem:
-10.60 USD
Brüt kâr:
52.43 USD (5 239 pips)
Brüt zarar:
-48.90 USD (4 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.61 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
3.43%
Maks. mevduat yükü:
18.25%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-8.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.60 USD (1)
Aylık büyüme:
2.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.56 USD (14.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.36% (21.56 USD)
Varlığa göre:
6.39% (9.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.56 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok