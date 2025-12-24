- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
16 (72.72%)
亏损交易:
6 (27.27%)
最好交易:
4.56 USD
最差交易:
-10.60 USD
毛利:
52.43 USD (5 239 pips)
毛利亏损:
-48.90 USD (4 886 pips)
最大连续赢利:
6 (18.61 USD)
最大连续盈利:
18.61 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
3.43%
最大入金加载:
18.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.16
长期交易:
15 (68.18%)
短期交易:
7 (31.82%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-8.15 USD
最大连续失误:
2 (-9.79 USD)
最大连续亏损:
-10.60 USD (1)
每月增长:
2.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.56 USD (14.36%)
相对跌幅:
结余:
14.36% (21.56 USD)
净值:
6.39% (9.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.56 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.61 USD
最大连续亏损: -9.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobal-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论