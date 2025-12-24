- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
16 (72.72%)
損失トレード:
6 (27.27%)
ベストトレード:
4.56 USD
最悪のトレード:
-10.60 USD
総利益:
52.43 USD (5 239 pips)
総損失:
-48.90 USD (4 886 pips)
最大連続の勝ち:
6 (18.61 USD)
最大連続利益:
18.61 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
3.43%
最大入金額:
18.25%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
15 (68.18%)
短いトレード:
7 (31.82%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
3.28 USD
平均損失:
-8.15 USD
最大連続の負け:
2 (-9.79 USD)
最大連続損失:
-10.60 USD (1)
月間成長:
2.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21.56 USD (14.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.36% (21.56 USD)
エクイティによる:
6.39% (9.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobal-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
