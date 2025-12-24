- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
16 (72.72%)
Убыточных трейдов:
6 (27.27%)
Лучший трейд:
4.56 USD
Худший трейд:
-10.60 USD
Общая прибыль:
52.43 USD (5 239 pips)
Общий убыток:
-48.90 USD (4 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
3.43%
Макс. загрузка депозита:
18.25%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
15 (68.18%)
Коротких трейдов:
7 (31.82%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-8.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.60 USD (1)
Прирост в месяц:
2.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.56 USD (14.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.36% (21.56 USD)
По эквити:
6.39% (9.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов