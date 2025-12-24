- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
16 (72.72%)
Negociações com perda:
6 (27.27%)
Melhor negociação:
4.56 USD
Pior negociação:
-10.60 USD
Lucro bruto:
52.43 USD (5 239 pips)
Perda bruta:
-48.90 USD (4 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (18.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.43%
Depósito máximo carregado:
18.25%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
3.28 USD
Perda média:
-8.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.60 USD (1)
Crescimento mensal:
2.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21.56 USD (14.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.36% (21.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.39% (9.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.56 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.61 USD
Máxima perda consecutiva: -9.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobal-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
