- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
16 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
6 (27.27%)
Mejor transacción:
4.56 USD
Peor transacción:
-10.60 USD
Beneficio Bruto:
52.43 USD (5 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.90 USD (4 886 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (18.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
3.43%
Carga máxima del depósito:
18.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
15 (68.18%)
Transacciones Cortas:
7 (31.82%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
3.28 USD
Pérdidas medias:
-8.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
21.56 USD (14.36%)
Reducción relativa:
De balance:
14.36% (21.56 USD)
De fondos:
6.39% (9.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.56 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobal-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios