- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
16 (72.72%)
Verlusttrades:
6 (27.27%)
Bester Trade:
4.56 USD
Schlechtester Trade:
-10.60 USD
Bruttoprofit:
52.43 USD (5 239 pips)
Bruttoverlust:
-48.90 USD (4 886 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (18.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.61 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
3.43%
Max deposit load:
18.25%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
15 (68.18%)
Short-Positionen:
7 (31.82%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21.56 USD (14.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.36% (21.56 USD)
Kapital:
6.39% (9.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDi
|4
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDi
|353
|
|
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.56 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobal-Classic1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
