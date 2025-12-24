- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
16 (72.72%)
Loss Trade:
6 (27.27%)
Best Trade:
4.56 USD
Worst Trade:
-10.60 USD
Profitto lordo:
52.43 USD (5 239 pips)
Perdita lorda:
-48.90 USD (4 886 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
3.43%
Massimo carico di deposito:
18.25%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-8.15 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.60 USD (1)
Crescita mensile:
2.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.56 USD (14.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (21.56 USD)
Per equità:
6.39% (9.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDi
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDi
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDi
|353
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.56 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.61 USD
Massima perdita consecutiva: -9.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni