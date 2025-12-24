SinyallerBölümler
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
En iyi işlem:
1 137.95 USD
En kötü işlem:
-696.20 USD
Brüt kâr:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Brüt zarar:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 021.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 295.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
32 (66.67%)
Satış işlemleri:
16 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
151.68 USD
Ortalama kâr:
553.28 USD
Ortalama zarar:
-249.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 403.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 403.66 USD (5)
Aylık büyüme:
1.29%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.58 USD
Maksimum:
1 955.09 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (1 961.30 USD)
Varlığa göre:
0.07% (70.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 137.95 USD
En kötü işlem: -696 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 021.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 403.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 848
FBS-Real
10.00 × 1
1 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.