- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
En iyi işlem:
1 137.95 USD
En kötü işlem:
-696.20 USD
Brüt kâr:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Brüt zarar:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 021.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 295.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
32 (66.67%)
Satış işlemleri:
16 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
151.68 USD
Ortalama kâr:
553.28 USD
Ortalama zarar:
-249.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 403.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 403.66 USD (5)
Aylık büyüme:
1.29%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.58 USD
Maksimum:
1 955.09 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (1 961.30 USD)
Varlığa göre:
0.07% (70.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 137.95 USD
En kötü işlem: -696 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 021.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 403.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1500 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
USD
2%
1:200