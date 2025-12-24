- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
24 (50.00%)
亏损交易:
24 (50.00%)
最好交易:
1 137.95 USD
最差交易:
-696.20 USD
毛利:
13 278.71 USD (89 269 pips)
毛利亏损:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
最大连续赢利:
5 (3 021.99 USD)
最大连续盈利:
4 295.03 USD (4)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
3.72
长期交易:
32 (66.67%)
短期交易:
16 (33.33%)
利润因子:
2.21
预期回报:
151.68 USD
平均利润:
553.28 USD
平均损失:
-249.92 USD
最大连续失误:
5 (-1 403.66 USD)
最大连续亏损:
-1 403.66 USD (5)
每月增长:
1.29%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
2.58 USD
最大值:
1 955.09 USD (1.81%)
相对跌幅:
结余:
1.82% (1 961.30 USD)
净值:
0.07% (70.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 137.95 USD
最差交易: -696 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 021.99 USD
最大连续亏损: -1 403.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1500 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
USD
2%
1:200