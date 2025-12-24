- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
24 (50.00%)
損失トレード:
24 (50.00%)
ベストトレード:
1 137.95 USD
最悪のトレード:
-696.20 USD
総利益:
13 278.71 USD (89 269 pips)
総損失:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 021.99 USD)
最大連続利益:
4 295.03 USD (4)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.63%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
32 (66.67%)
短いトレード:
16 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
151.68 USD
平均利益:
553.28 USD
平均損失:
-249.92 USD
最大連続の負け:
5 (-1 403.66 USD)
最大連続損失:
-1 403.66 USD (5)
月間成長:
1.29%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.58 USD
最大の:
1 955.09 USD (1.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.82% (1 961.30 USD)
エクイティによる:
0.07% (70.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 137.95 USD
最悪のトレード: -696 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 021.99 USD
最大連続損失: -1 403.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1500 USD/月
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
USD
2%
1:200