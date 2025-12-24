SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SBEAProDarwinexZero
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
24 (50.00%)
Negociações com perda:
24 (50.00%)
Melhor negociação:
1 137.95 USD
Pior negociação:
-696.20 USD
Lucro bruto:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Perda bruta:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 021.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
32 (66.67%)
Negociações curtas:
16 (33.33%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
151.68 USD
Lucro médio:
553.28 USD
Perda média:
-249.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 403.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 403.66 USD (5)
Crescimento mensal:
1.29%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.58 USD
Máximo:
1 955.09 USD (1.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.82% (1 961.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.07% (70.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 137.95 USD
Pior negociação: -696 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 021.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1 403.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SBEAProDarwinexZero
1500 USD por mês
7%
0
0
USD
107K
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
2%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.