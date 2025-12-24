- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
24 (50.00%)
Negociações com perda:
24 (50.00%)
Melhor negociação:
1 137.95 USD
Pior negociação:
-696.20 USD
Lucro bruto:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Perda bruta:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 021.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
32 (66.67%)
Negociações curtas:
16 (33.33%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
151.68 USD
Lucro médio:
553.28 USD
Perda média:
-249.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 403.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 403.66 USD (5)
Crescimento mensal:
1.29%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.58 USD
Máximo:
1 955.09 USD (1.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.82% (1 961.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.07% (70.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 137.95 USD
Pior negociação: -696 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 021.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1 403.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
