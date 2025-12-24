- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
25 (47.16%)
손실 거래:
28 (52.83%)
최고의 거래:
1 137.95 USD
최악의 거래:
-696.20 USD
총 수익:
13 305.56 USD (91 871 pips)
총 손실:
-6 186.51 USD (58 908 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 021.99 USD)
연속 최대 이익:
4 295.03 USD (4)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
87.77%
최대 입금량:
0.63%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
3.64
롱(주식매수):
35 (66.04%)
숏(주식차입매도):
18 (33.96%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
134.32 USD
평균 이익:
532.22 USD
평균 손실:
-220.95 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 403.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 403.66 USD (5)
월별 성장률:
0.88%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.58 USD
최대한의:
1 955.09 USD (1.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.82% (1 961.30 USD)
자본금별:
0.07% (70.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 137.95 USD
최악의 거래: -696 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 021.99 USD
연속 최대 손실: -1 403.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
|
FBS-Real
|10.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1500 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
12
94%
53
47%
88%
2.15
134.32
USD
USD
2%
1:200