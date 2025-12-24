СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SBEAProDarwinexZero
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
24 (48.00%)
Убыточных трейдов:
26 (52.00%)
Лучший трейд:
1 137.95 USD
Худший трейд:
-696.20 USD
Общая прибыль:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Общий убыток:
-6 054.25 USD (48 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 021.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 295.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
91.08%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
34 (68.00%)
Коротких трейдов:
16 (32.00%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
144.49 USD
Средняя прибыль:
553.28 USD
Средний убыток:
-232.86 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 403.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 403.66 USD (5)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.58 USD
Максимальная:
1 955.09 USD (1.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (1 961.30 USD)
По эквити:
0.07% (70.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 137.95 USD
Худший трейд: -696 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 021.99 USD
Макс. убыток в серии: -1 403.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.22 × 867
FBS-Real
10.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SBEAProDarwinexZero
1500 USD в месяц
7%
0
0
USD
107K
USD
11
94%
50
48%
91%
2.19
144.49
USD
2%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.