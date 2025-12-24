- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
24 (48.00%)
Убыточных трейдов:
26 (52.00%)
Лучший трейд:
1 137.95 USD
Худший трейд:
-696.20 USD
Общая прибыль:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Общий убыток:
-6 054.25 USD (48 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 021.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 295.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
91.08%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
34 (68.00%)
Коротких трейдов:
16 (32.00%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
144.49 USD
Средняя прибыль:
553.28 USD
Средний убыток:
-232.86 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 403.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 403.66 USD (5)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.58 USD
Максимальная:
1 955.09 USD (1.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (1 961.30 USD)
По эквити:
0.07% (70.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 137.95 USD
Худший трейд: -696 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 021.99 USD
Макс. убыток в серии: -1 403.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.22 × 867
|
FBS-Real
|10.00 × 1
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1500 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
11
94%
50
48%
91%
2.19
144.49
USD
USD
2%
1:200