Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
24 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
24 (50.00%)
Mejor transacción:
1 137.95 USD
Peor transacción:
-696.20 USD
Beneficio Bruto:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 021.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.63%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
32 (66.67%)
Transacciones Cortas:
16 (33.33%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
151.68 USD
Beneficio medio:
553.28 USD
Pérdidas medias:
-249.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 403.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 403.66 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.29%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.58 USD
Máxima:
1 955.09 USD (1.81%)
Reducción relativa:
De balance:
1.82% (1 961.30 USD)
De fondos:
0.07% (70.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +1 137.95 USD
Peor transacción: -696 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 021.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 403.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
