Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
24 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
24 (50.00%)
Mejor transacción:
1 137.95 USD
Peor transacción:
-696.20 USD
Beneficio Bruto:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 021.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.63%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
32 (66.67%)
Transacciones Cortas:
16 (33.33%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
151.68 USD
Beneficio medio:
553.28 USD
Pérdidas medias:
-249.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 403.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 403.66 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.29%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.58 USD
Máxima:
1 955.09 USD (1.81%)
Reducción relativa:
De balance:
1.82% (1 961.30 USD)
De fondos:
0.07% (70.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 137.95 USD
Peor transacción: -696 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 021.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 403.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
No hay comentarios
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
