Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 1500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
24 (48.00%)
Verlusttrades:
26 (52.00%)
Bester Trade:
1 137.95 USD
Schlechtester Trade:
-696.20 USD
Bruttoprofit:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Bruttoverlust:
-6 054.14 USD (48 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 021.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 295.03 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.63%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.70
Long-Positionen:
34 (68.00%)
Short-Positionen:
16 (32.00%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
144.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
553.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-232.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 403.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 403.66 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.10%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.58 USD
Maximaler:
1 955.09 USD (1.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.82% (1 961.30 USD)
Kapital:
0.07% (70.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 137.95 USD
Schlechtester Trade: -696 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 021.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 403.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.25 × 863
FBS-Real
10.00 × 1
noch 1 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
