Trade:
48
Profit Trade:
24 (50.00%)
Loss Trade:
24 (50.00%)
Best Trade:
1 137.95 USD
Worst Trade:
-696.20 USD
Profitto lordo:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Perdita lorda:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 021.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
32 (66.67%)
Short Trade:
16 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
151.68 USD
Profitto medio:
553.28 USD
Perdita media:
-249.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 403.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 403.66 USD (5)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.58 USD
Massimale:
1 955.09 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (1 961.30 USD)
Per equità:
0.07% (70.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 137.95 USD
Worst Trade: -696 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 021.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 403.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1500USD al mese
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
USD
2%
1:200