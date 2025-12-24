SegnaliSezioni
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib

SBEAProDarwinexZero

Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1500 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
24 (50.00%)
Loss Trade:
24 (50.00%)
Best Trade:
1 137.95 USD
Worst Trade:
-696.20 USD
Profitto lordo:
13 278.71 USD (89 269 pips)
Perdita lorda:
-5 998.17 USD (43 315 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 021.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 295.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
32 (66.67%)
Short Trade:
16 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
151.68 USD
Profitto medio:
553.28 USD
Perdita media:
-249.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 403.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 403.66 USD (5)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.58 USD
Massimale:
1 955.09 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (1 961.30 USD)
Per equità:
0.07% (70.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 137.95 USD
Worst Trade: -696 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 021.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 403.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 848
FBS-Real
10.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SBEAProDarwinexZero
1500USD al mese
7%
0
0
USD
107K
USD
11
93%
48
50%
100%
2.21
151.68
USD
2%
1:200
Copia

