İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
31 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (27.91%)
En iyi işlem:
19.11 USD
En kötü işlem:
-13.04 USD
Brüt kâr:
162.37 USD (162 378 pips)
Brüt zarar:
-146.86 USD (146 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (45.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.31%
Maks. mevduat yükü:
9.75%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
42 (97.67%)
Satış işlemleri:
1 (2.33%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-12.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.00 USD (2)
Aylık büyüme:
6.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.06 USD
Maksimum:
36.52 USD (14.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.88% (36.52 USD)
Varlığa göre:
1.66% (3.92 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.04 × 146
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
İnceleme yok
