Rizqy Bramantyo

EAXAUUSDBRM

Rizqy Bramantyo
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
31 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (27.91%)
En iyi işlem:
19.11 USD
En kötü işlem:
-13.04 USD
Brüt kâr:
162.37 USD (162 378 pips)
Brüt zarar:
-146.86 USD (146 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (45.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.31%
Maks. mevduat yükü:
9.75%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
42 (97.67%)
Satış işlemleri:
1 (2.33%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-12.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.00 USD (2)
Aylık büyüme:
6.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.06 USD
Maksimum:
36.52 USD (14.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.88% (36.52 USD)
Varlığa göre:
1.66% (3.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.11 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.04 × 146
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.