시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EAXAUUSDBRM
Rizqy Bramantyo

EAXAUUSDBRM

Rizqy Bramantyo
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 24%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
105
이익 거래:
77 (73.33%)
손실 거래:
28 (26.67%)
최고의 거래:
25.80 USD
최악의 거래:
-20.07 USD
총 수익:
409.60 USD (409 594 pips)
총 손실:
-352.96 USD (352 936 pips)
연속 최대 이익:
10 (56.27 USD)
연속 최대 이익:
56.27 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.52%
최대 입금량:
10.72%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
57 분
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
104 (99.05%)
숏(주식차입매도):
1 (0.95%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
5.32 USD
평균 손실:
-12.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-44.35 USD)
연속 최대 손실:
-44.35 USD (4)
월별 성장률:
23.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.14 USD
최대한의:
56.77 USD (21.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.61% (56.77 USD)
자본금별:
4.60% (11.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 57K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +25.80 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +56.27 USD
연속 최대 손실: -44.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
리뷰 없음
2026.01.08 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 18:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
