트레이드:
105
이익 거래:
77 (73.33%)
손실 거래:
28 (26.67%)
최고의 거래:
25.80 USD
최악의 거래:
-20.07 USD
총 수익:
409.60 USD (409 594 pips)
총 손실:
-352.96 USD (352 936 pips)
연속 최대 이익:
10 (56.27 USD)
연속 최대 이익:
56.27 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.52%
최대 입금량:
10.72%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
57 분
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
104 (99.05%)
숏(주식차입매도):
1 (0.95%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
5.32 USD
평균 손실:
-12.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-44.35 USD)
연속 최대 손실:
-44.35 USD (4)
월별 성장률:
23.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.14 USD
최대한의:
56.77 USD (21.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.61% (56.77 USD)
자본금별:
4.60% (11.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
