- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
33 (71.73%)
損失トレード:
13 (28.26%)
ベストトレード:
19.11 USD
最悪のトレード:
-13.34 USD
総利益:
174.01 USD (174 028 pips)
総損失:
-160.20 USD (160 197 pips)
最大連続の勝ち:
6 (45.95 USD)
最大連続利益:
45.95 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
3.71%
最大入金額:
9.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
45 (97.83%)
短いトレード:
1 (2.17%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
5.27 USD
平均損失:
-12.32 USD
最大連続の負け:
2 (-26.00 USD)
最大連続損失:
-26.00 USD (2)
月間成長:
5.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.06 USD
最大の:
36.52 USD (14.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.88% (36.52 USD)
エクイティによる:
3.87% (10.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.11 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.95 USD
最大連続損失: -26.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
