- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
30 (71.42%)
亏损交易:
12 (28.57%)
最好交易:
19.11 USD
最差交易:
-13.04 USD
毛利:
157.46 USD (157 475 pips)
毛利亏损:
-146.86 USD (146 857 pips)
最大连续赢利:
6 (45.95 USD)
最大连续盈利:
45.95 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
2.31%
最大入金加载:
9.75%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
41 (97.62%)
短期交易:
1 (2.38%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
5.25 USD
平均损失:
-12.24 USD
最大连续失误:
2 (-26.00 USD)
最大连续亏损:
-26.00 USD (2)
每月增长:
4.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.06 USD
最大值:
36.52 USD (14.88%)
相对跌幅:
结余:
14.88% (36.52 USD)
净值:
1.66% (3.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.11 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.95 USD
最大连续亏损: -26.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
250
USD
USD
2
100%
42
71%
2%
1.07
0.25
USD
USD
15%
1:200