Negociações:
46
Negociações com lucro:
33 (71.73%)
Negociações com perda:
13 (28.26%)
Melhor negociação:
19.11 USD
Pior negociação:
-13.34 USD
Lucro bruto:
174.01 USD (174 028 pips)
Perda bruta:
-160.20 USD (160 197 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (45.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.95 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.71%
Depósito máximo carregado:
9.75%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
45 (97.83%)
Negociações curtas:
1 (2.17%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
5.27 USD
Perda média:
-12.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-26.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.00 USD (2)
Crescimento mensal:
5.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.06 USD
Máximo:
36.52 USD (14.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.88% (36.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.87% (10.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sem comentários
