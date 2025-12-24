SignaleKategorien
Rizqy Bramantyo

EAXAUUSDBRM

Rizqy Bramantyo
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
62
Gewinntrades:
42 (67.74%)
Verlusttrades:
20 (32.26%)
Bester Trade:
19.11 USD
Schlechtester Trade:
-13.34 USD
Bruttoprofit:
227.21 USD (227 239 pips)
Bruttoverlust:
-242.12 USD (242 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (45.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.95 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
7.90%
Max deposit load:
10.72%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
61 (98.39%)
Short-Positionen:
1 (1.61%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-44.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-6.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.14 USD
Maximaler:
56.77 USD (21.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.61% (56.77 USD)
Kapital:
3.87% (10.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.11 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.