- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
62
Gewinntrades:
42 (67.74%)
Verlusttrades:
20 (32.26%)
Bester Trade:
19.11 USD
Schlechtester Trade:
-13.34 USD
Bruttoprofit:
227.21 USD (227 239 pips)
Bruttoverlust:
-242.12 USD (242 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (45.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.95 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
7.90%
Max deposit load:
10.72%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
61 (98.39%)
Short-Positionen:
1 (1.61%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-44.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-6.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.14 USD
Maximaler:
56.77 USD (21.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.61% (56.77 USD)
Kapital:
3.87% (10.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.11 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-6%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
3
100%
62
67%
8%
0.93
-0.24
USD
USD
22%
1:200