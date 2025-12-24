СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EAXAUUSDBRM
Rizqy Bramantyo

EAXAUUSDBRM

Rizqy Bramantyo
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
42 (67.74%)
Убыточных трейдов:
20 (32.26%)
Лучший трейд:
19.11 USD
Худший трейд:
-13.34 USD
Общая прибыль:
227.21 USD (227 239 pips)
Общий убыток:
-242.12 USD (242 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (45.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
7.90%
Макс. загрузка депозита:
10.72%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
61 (98.39%)
Коротких трейдов:
1 (1.61%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
5.41 USD
Средний убыток:
-12.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-44.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.35 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.14 USD
Максимальная:
56.77 USD (21.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.61% (56.77 USD)
По эквити:
3.87% (10.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.11 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +45.95 USD
Макс. убыток в серии: -44.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EAXAUUSDBRM
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
224
USD
3
100%
62
67%
8%
0.93
-0.24
USD
22%
1:200
Копировать

