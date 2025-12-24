- Прирост
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
42 (67.74%)
Убыточных трейдов:
20 (32.26%)
Лучший трейд:
19.11 USD
Худший трейд:
-13.34 USD
Общая прибыль:
227.21 USD (227 239 pips)
Общий убыток:
-242.12 USD (242 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (45.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
7.90%
Макс. загрузка депозита:
10.72%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
61 (98.39%)
Коротких трейдов:
1 (1.61%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
5.41 USD
Средний убыток:
-12.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-44.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.35 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.14 USD
Максимальная:
56.77 USD (21.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.61% (56.77 USD)
По эквити:
3.87% (10.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +19.11 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +45.95 USD
Макс. убыток в серии: -44.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
