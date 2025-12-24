- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
31 (72.09%)
Loss Trade:
12 (27.91%)
Best Trade:
19.11 USD
Worst Trade:
-13.04 USD
Profitto lordo:
162.37 USD (162 378 pips)
Perdita lorda:
-146.86 USD (146 857 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (45.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
2.31%
Massimo carico di deposito:
9.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
42 (97.67%)
Short Trade:
1 (2.33%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-12.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.00 USD (2)
Crescita mensile:
6.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.06 USD
Massimale:
36.52 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.88% (36.52 USD)
Per equità:
1.66% (3.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.11 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.95 USD
Massima perdita consecutiva: -26.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.01 × 146
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
