Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
33 (71.73%)
Transacciones Irrentables:
13 (28.26%)
Mejor transacción:
19.11 USD
Peor transacción:
-13.34 USD
Beneficio Bruto:
174.01 USD (174 028 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.20 USD (160 197 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (45.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
3.71%
Carga máxima del depósito:
9.75%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
45 (97.83%)
Transacciones Cortas:
1 (2.17%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
5.27 USD
Pérdidas medias:
-12.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-26.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.06 USD
Máxima:
36.52 USD (14.88%)
Reducción relativa:
De balance:
14.88% (36.52 USD)
De fondos:
3.87% (10.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +19.11 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +45.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
