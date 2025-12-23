SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AEIOU F T M O
Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
191 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (22.98%)
En iyi işlem:
186.66 USD
En kötü işlem:
-77.16 USD
Brüt kâr:
3 202.34 USD (28 713 pips)
Brüt zarar:
-590.55 USD (6 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (88.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.49 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
24.11
Alış işlemleri:
134 (54.03%)
Satış işlemleri:
114 (45.97%)
Kâr faktörü:
5.42
Beklenen getiri:
10.53 USD
Ortalama kâr:
16.77 USD
Ortalama zarar:
-10.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-60.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.18 USD (2)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
108.33 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (109.03 USD)
Varlığa göre:
1.39% (1 429.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 70
AUDNZD 49
EURUSD 36
EURCHF 36
GBPNZD 30
AUDCAD 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 129
EURUSD 132
EURCHF 920
GBPNZD 50
AUDCAD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.9K
AUDNZD 4.1K
EURUSD 4K
EURCHF 3.7K
GBPNZD 3.2K
AUDCAD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.66 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +88.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
