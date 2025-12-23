- Crescimento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
233 (78.71%)
Negociações com perda:
63 (21.28%)
Melhor negociação:
186.66 USD
Pior negociação:
-77.16 USD
Lucro bruto:
3 321.19 USD (34 032 pips)
Perda bruta:
-597.56 USD (6 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (77.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
461.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
25.14
Negociações longas:
164 (55.41%)
Negociações curtas:
132 (44.59%)
Fator de lucro:
5.56
Valor esperado:
9.20 USD
Lucro médio:
14.25 USD
Perda média:
-9.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.18 USD (2)
Crescimento mensal:
2.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
108.33 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (109.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (1 948.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|85
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|45
|GBPNZD
|45
|EURCHF
|39
|AUDCAD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|133
|EURUSD
|158
|GBPNZD
|77
|EURCHF
|919
|AUDCAD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5.7K
|AUDNZD
|4.6K
|EURUSD
|5.1K
|GBPNZD
|4.7K
|EURCHF
|3.7K
|AUDCAD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +186.66 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +77.21 USD
Máxima perda consecutiva: -60.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
