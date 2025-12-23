SinaisSeções
Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
233 (78.71%)
Negociações com perda:
63 (21.28%)
Melhor negociação:
186.66 USD
Pior negociação:
-77.16 USD
Lucro bruto:
3 321.19 USD (34 032 pips)
Perda bruta:
-597.56 USD (6 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (77.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
461.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
25.14
Negociações longas:
164 (55.41%)
Negociações curtas:
132 (44.59%)
Fator de lucro:
5.56
Valor esperado:
9.20 USD
Lucro médio:
14.25 USD
Perda média:
-9.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.18 USD (2)
Crescimento mensal:
2.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
108.33 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (109.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (1 948.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 85
AUDNZD 52
EURUSD 45
GBPNZD 45
EURCHF 39
AUDCAD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 133
EURUSD 158
GBPNZD 77
EURCHF 919
AUDCAD 138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 5.7K
AUDNZD 4.6K
EURUSD 5.1K
GBPNZD 4.7K
EURCHF 3.7K
AUDCAD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +186.66 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +77.21 USD
Máxima perda consecutiva: -60.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
