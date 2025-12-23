SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AEIOU F T M O
Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
311
Gewinntrades:
245 (78.77%)
Verlusttrades:
66 (21.22%)
Bester Trade:
186.66 USD
Schlechtester Trade:
-77.16 USD
Bruttoprofit:
3 484.42 USD (35 745 pips)
Bruttoverlust:
-616.78 USD (6 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (223.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
461.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
16.27%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
26.47
Long-Positionen:
170 (54.66%)
Short-Positionen:
141 (45.34%)
Profit-Faktor:
5.65
Mathematische Gewinnerwartung:
9.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-60.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-108.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.88%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.10 USD
Maximaler:
108.33 USD (0.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (109.03 USD)
Kapital:
1.90% (1 948.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 91
AUDNZD 52
EURUSD 45
GBPNZD 45
AUDCAD 39
EURCHF 39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 133
EURUSD 158
GBPNZD 77
AUDCAD 263
EURCHF 919
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 6.6K
AUDNZD 4.6K
EURUSD 5.1K
GBPNZD 4.7K
AUDCAD 4.4K
EURCHF 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +186.66 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +223.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AEIOU F T M O
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
103K
USD
5
99%
311
78%
100%
5.64
9.22
USD
2%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.