交易:
263
盈利交易:
203 (77.18%)
亏损交易:
60 (22.81%)
最好交易:
186.66 USD
最差交易:
-77.16 USD
毛利:
3 231.56 USD (30 770 pips)
毛利亏损:
-595.19 USD (6 542 pips)
最大连续赢利:
23 (88.21 USD)
最大连续盈利:
461.49 USD (12)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
18 小时
采收率:
24.34
长期交易:
143 (54.37%)
短期交易:
120 (45.63%)
利润因子:
5.43
预期回报:
10.02 USD
平均利润:
15.92 USD
平均损失:
-9.92 USD
最大连续失误:
3 (-60.89 USD)
最大连续亏损:
-108.18 USD (2)
每月增长:
2.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.10 USD
最大值:
108.33 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (109.03 USD)
净值:
1.90% (1 948.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|AUDNZD
|52
|EURCHF
|39
|EURUSD
|36
|GBPNZD
|33
|AUDCAD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|133
|EURCHF
|919
|EURUSD
|132
|GBPNZD
|54
|AUDCAD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|4.7K
|AUDNZD
|4.6K
|EURCHF
|3.7K
|EURUSD
|4K
|GBPNZD
|3.6K
|AUDCAD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +186.66 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +88.21 USD
最大连续亏损: -60.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
