Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
194 (77.29%)
Убыточных трейдов:
57 (22.71%)
Лучший трейд:
186.66 USD
Худший трейд:
-77.16 USD
Общая прибыль:
3 207.29 USD (29 145 pips)
Общий убыток:
-593.40 USD (6 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (88.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
24.13
Длинных трейдов:
137 (54.58%)
Коротких трейдов:
114 (45.42%)
Профит фактор:
5.40
Мат. ожидание:
10.41 USD
Средняя прибыль:
16.53 USD
Средний убыток:
-10.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.18 USD (2)
Прирост в месяц:
2.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
108.33 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (109.03 USD)
По эквити:
1.52% (1 563.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|70
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|36
|EURCHF
|36
|GBPNZD
|30
|AUDCAD
|27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|133
|EURUSD
|132
|EURCHF
|920
|GBPNZD
|50
|AUDCAD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.9K
|AUDNZD
|4.6K
|EURUSD
|4K
|EURCHF
|3.7K
|GBPNZD
|3.2K
|AUDCAD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +186.66 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.21 USD
Макс. убыток в серии: -60.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
