Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
194 (77.29%)
Убыточных трейдов:
57 (22.71%)
Лучший трейд:
186.66 USD
Худший трейд:
-77.16 USD
Общая прибыль:
3 207.29 USD (29 145 pips)
Общий убыток:
-593.40 USD (6 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (88.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
24.13
Длинных трейдов:
137 (54.58%)
Коротких трейдов:
114 (45.42%)
Профит фактор:
5.40
Мат. ожидание:
10.41 USD
Средняя прибыль:
16.53 USD
Средний убыток:
-10.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.18 USD (2)
Прирост в месяц:
2.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
108.33 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (109.03 USD)
По эквити:
1.52% (1 563.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 70
AUDNZD 52
EURUSD 36
EURCHF 36
GBPNZD 30
AUDCAD 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 133
EURUSD 132
EURCHF 920
GBPNZD 50
AUDCAD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.9K
AUDNZD 4.6K
EURUSD 4K
EURCHF 3.7K
GBPNZD 3.2K
AUDCAD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +186.66 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.21 USD
Макс. убыток в серии: -60.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
