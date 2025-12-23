SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AEIOU F T M O
Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
296
Transacciones Rentables:
233 (78.71%)
Transacciones Irrentables:
63 (21.28%)
Mejor transacción:
186.66 USD
Peor transacción:
-77.16 USD
Beneficio Bruto:
3 321.19 USD (34 032 pips)
Pérdidas Brutas:
-597.56 USD (6 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (77.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
461.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
16.27%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
105
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
25.14
Transacciones Largas:
164 (55.41%)
Transacciones Cortas:
132 (44.59%)
Factor de Beneficio:
5.56
Beneficio Esperado:
9.20 USD
Beneficio medio:
14.25 USD
Pérdidas medias:
-9.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-60.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.10 USD
Máxima:
108.33 USD (0.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (109.03 USD)
De fondos:
1.90% (1 948.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 85
AUDNZD 52
EURUSD 45
GBPNZD 45
EURCHF 39
AUDCAD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 133
EURUSD 158
GBPNZD 77
EURCHF 919
AUDCAD 138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 5.7K
AUDNZD 4.6K
EURUSD 5.1K
GBPNZD 4.7K
EURCHF 3.7K
AUDCAD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +186.66 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +77.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -60.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AEIOU F T M O
30 USD al mes
3%
0
0
USD
103K
USD
5
99%
296
78%
100%
5.55
9.20
USD
2%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.