Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
248
Bénéfice trades:
191 (77.01%)
Perte trades:
57 (22.98%)
Meilleure transaction:
186.66 USD
Pire transaction:
-77.16 USD
Bénéfice brut:
3 202.34 USD (28 713 pips)
Perte brute:
-590.55 USD (6 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (88.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.37%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
24.11
Longs trades:
134 (54.03%)
Courts trades:
114 (45.97%)
Facteur de profit:
5.42
Rendement attendu:
10.53 USD
Bénéfice moyen:
16.77 USD
Perte moyenne:
-10.36 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-60.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.18 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.10 USD
Maximal:
108.33 USD (0.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.11% (109.03 USD)
Par fonds propres:
1.39% (1 429.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 70
AUDNZD 49
EURUSD 36
EURCHF 36
GBPNZD 30
AUDCAD 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 129
EURUSD 132
EURCHF 920
GBPNZD 50
AUDCAD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.9K
AUDNZD 4.1K
EURUSD 4K
EURCHF 3.7K
GBPNZD 3.2K
AUDCAD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.66 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +88.21 USD
Perte consécutive maximale: -60.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
