Ming Kay Lee

AEIOU F T M O

Ming Kay Lee
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
191 (77.01%)
Loss Trade:
57 (22.98%)
Best Trade:
186.66 USD
Worst Trade:
-77.16 USD
Profitto lordo:
3 202.34 USD (28 713 pips)
Perdita lorda:
-590.55 USD (6 542 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (88.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.49 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
24.11
Long Trade:
134 (54.03%)
Short Trade:
114 (45.97%)
Fattore di profitto:
5.42
Profitto previsto:
10.53 USD
Profitto medio:
16.77 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-60.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.18 USD (2)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
108.33 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (109.03 USD)
Per equità:
1.39% (1 429.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 70
AUDNZD 49
EURUSD 36
EURCHF 36
GBPNZD 30
AUDCAD 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 129
EURUSD 132
EURCHF 920
GBPNZD 50
AUDCAD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.9K
AUDNZD 4.1K
EURUSD 4K
EURCHF 3.7K
GBPNZD 3.2K
AUDCAD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.66 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +88.21 USD
Massima perdita consecutiva: -60.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
