トレード:
296
利益トレード:
233 (78.71%)
損失トレード:
63 (21.28%)
ベストトレード:
186.66 USD
最悪のトレード:
-77.16 USD
総利益:
3 321.19 USD (34 032 pips)
総損失:
-597.56 USD (6 575 pips)
最大連続の勝ち:
27 (77.21 USD)
最大連続利益:
461.49 USD (12)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
25.14
長いトレード:
164 (55.41%)
短いトレード:
132 (44.59%)
プロフィットファクター:
5.56
期待されたペイオフ:
9.20 USD
平均利益:
14.25 USD
平均損失:
-9.49 USD
最大連続の負け:
3 (-60.89 USD)
最大連続損失:
-108.18 USD (2)
月間成長:
2.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.10 USD
最大の:
108.33 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (109.03 USD)
エクイティによる:
1.90% (1 948.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|85
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|45
|GBPNZD
|45
|EURCHF
|39
|AUDCAD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|133
|EURUSD
|158
|GBPNZD
|77
|EURCHF
|919
|AUDCAD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5.7K
|AUDNZD
|4.6K
|EURUSD
|5.1K
|GBPNZD
|4.7K
|EURCHF
|3.7K
|AUDCAD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +186.66 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +77.21 USD
最大連続損失: -60.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
5
99%
296
78%
100%
5.55
9.20
USD
USD
2%
1:30