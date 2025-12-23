SinyallerBölümler
Aldrenei Vilela Da

AVS

Aldrenei Vilela Da
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
197 (52.81%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (47.18%)
En iyi işlem:
9.67 AUD
En kötü işlem:
-7.31 AUD
Brüt kâr:
332.69 AUD (55 910 pips)
Brüt zarar:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11.45 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
48.21 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
48.06%
Maks. mevduat yükü:
188.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
246
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
247 (66.22%)
Satış işlemleri:
126 (33.78%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.04 AUD
Ortalama kâr:
1.69 AUD
Ortalama zarar:
-1.81 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-123.96 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.96 AUD (44)
Aylık büyüme:
-1.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.19 AUD
Maksimum:
148.40 AUD (89.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.67% (147.86 AUD)
Varlığa göre:
56.82% (45.69 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 121
GBPUSD 118
USDJPY 54
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 5
EURNZD 4
AUDUSD 3
BTCUSD 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1
GBPUSD -35
USDJPY -33
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 23
EURNZD 11
AUDUSD 3
BTCUSD 5
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 348
GBPUSD -1.3K
USDJPY -2.4K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
GBPAUD 286
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.67 AUD
En kötü işlem: -7 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +11.45 AUD
Maksimum ardışık zarar: -123.96 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 287
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
150 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
