- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
197 (52.81%)
損失トレード:
176 (47.18%)
ベストトレード:
9.67 AUD
最悪のトレード:
-7.31 AUD
総利益:
332.69 AUD (55 910 pips)
総損失:
-317.82 AUD (13 202 pips)
最大連続の勝ち:
18 (11.45 AUD)
最大連続利益:
48.21 AUD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
48.06%
最大入金額:
188.42%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
247 (66.22%)
短いトレード:
126 (33.78%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.04 AUD
平均利益:
1.69 AUD
平均損失:
-1.81 AUD
最大連続の負け:
44 (-123.96 AUD)
最大連続損失:
-123.96 AUD (44)
月間成長:
-1.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.19 AUD
最大の:
148.40 AUD (89.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.67% (147.86 AUD)
エクイティによる:
56.82% (45.69 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|54
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-35
|USDJPY
|-33
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|23
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|348
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-2.4K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2.2K
|EURNZD
|1.2K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|GBPAUD
|286
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.67 AUD
最悪のトレード: -7 AUD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 44
最大連続利益: +11.45 AUD
最大連続損失: -123.96 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 287
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
